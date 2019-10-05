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5 октября 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

33-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор вспоминает о бывшем муже Дмитрии Тарасове. Недавно артистка призвала поинтересоваться у мужчины, что он чувствует, когда видит ее "в каждом утюге".

Сама Ольга утверждает, что не следит за жизнью экс-супруга и его возлюбленной Анастасии, хотя многие в это не верят. Бузова подчеркивает, что занимается своей жизнью и давно простила Тарасова. Певица, однако, убеждена, что Дмитрий сейчас находится в незавидном положении, поскольку его бывшая жена постоянно мелькает на экране, передает "СтарХит".

Напомним, сначала Ольга остро переживала разрыв с футболистом. Позже она смогла выразить свои эмоции в творчестве и стала еще более популярной.