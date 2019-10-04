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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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"Я чокнутая мамаша" - призналась певица Алсу

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Алсу и ее старшая дочь Микелла Абрамова, которая участвовала в проекте "Голос. Дети" в гостях у прекрасной, талантливой семейной пары Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Алсу поделилась с молодыми родителями опытом воспитания детей. Регина и Влад растят сына. Алсу - опытная мама троих детей, две старшие - дочки, младший - сын.

Звездные гости шоу "Пятница с Региной" отвечали на разные вопросы ведущей. Хейтеры обратили вгимание, что Алсу нервичала, дергала дочь, сама отвечала на вопросы, адресованные Микелле. Сама же Аслу и призналась, что в воспитании детей считает самым лучшим методом метод "кнута и пряника" и итоге заявила: "Я — чокнутая мамаша!"

Напомним, "Голос", в котором участвовала дочь Алсу, завершился скандалом. На шоу Регины Микеллу попросили спеть, и девочка продемонстрировала свои вокальные данные. 

 
 
 
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Публикация от ALSOU (@alsou_a)4 Окт 2019 в 3:13 PDT

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