Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своим отцом и детьми. Дочь и возлюбленная спелись

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил видеозапись как Нино и Полина дуэтом душевно поют песню "Ласкового мая".
"Спелись...) ", - радостно заключил бывший муж Ксении Собчак.
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Нино тоже раскрыла роман. Она разместила милое фото с Максимом. Снимок, как сообщают СМИ, очень впечатлил фолловеров.
Отец Максима Эммануил Виторган давно знаком с мамой Нино актрисой Нинидзе. И теперь познакомился с возлюбленной сына. Ему приятно, что сын после развода с Собчак повстречал такую милую девушку. По словам Виторгана -старшего, Нино провела день рождения Максима, и понравилась всем.
Как отметил Эммануил Виторган, его сын - прекрасный отец как старших детей, так и маленького Платона. Кстати, детей влюбленные уже тоже познакомили.
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