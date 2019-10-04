Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своим отцом и детьми. Дочь и возлюбленная спелись

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4 октября 2019, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил видеозапись как Нино и Полина дуэтом душевно поют песню "Ласкового мая".

"Спелись...) ", - радостно заключил бывший муж Ксении Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)2 Окт 2019 в 3:20 PDT

Нино тоже раскрыла роман. Она разместила милое фото с Максимом. Снимок, как сообщают СМИ, очень впечатлил фолловеров.

Отец Максима Эммануил Виторган давно знаком с мамой Нино актрисой Нинидзе. И теперь познакомился с возлюбленной сына. Ему приятно, что сын после развода с Собчак повстречал такую милую девушку. По словам Виторгана -старшего, Нино провела день рождения Максима, и понравилась всем.

Как отметил Эммануил Виторган, его сын - прекрасный отец как старших детей, так и маленького Платона. Кстати, детей влюбленные уже тоже познакомили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)28 Сен 2019 в 2:28 PDT