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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своим отцом и детьми. Дочь и возлюбленная спелись

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своим отцом и детьми. Дочь и возлюбленная спелись
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной.   Максим выложил видеозапись как Нино и Полина дуэтом душевно поют песню "Ласкового мая".

"Спелись...) ", - радостно заключил бывший муж Ксении Собчак.

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)2 Окт 2019 в 3:20 PDT

Нино тоже раскрыла роман. Она разместила милое фото с Максимом. Снимок, как сообщают СМИ, очень впечатлил фолловеров.

Отец Максима Эммануил Виторган давно знаком с мамой Нино актрисой Нинидзе. И теперь познакомился с возлюбленной сына. Ему приятно, что сын после развода с Собчак повстречал такую милую девушку. По словам Виторгана -старшего, Нино провела день рождения Максима, и понравилась всем.

Как отметил Эммануил Виторган, его сын - прекрасный отец как старших  детей, так и маленького Платона. Кстати, детей влюбленные уже тоже познакомили.

 
 
 
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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)28 Сен 2019 в 2:28 PDT

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