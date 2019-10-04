Анита Цой обиделась на Настю Ивлееву и выдвинула ей претензию из-за мужа

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4 октября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева неудачно пошутила, и в семье певицы Аниты и Сергея Цой произошло небольшое недоразумение. Анастасия уже принесла Аните Цой и призвала ее супруга не обижаться.

Сергей Цой обиделся на Аниту, которая якобы его обманула.

Звезда Рунета Анастасия Ивлеева на встрече с поклонниками заметила в зале девушку, внешне похожую на известную певицу Аниту Цой и обратилась к ней, заявив, что ей приятно видеть среди своих поклонников артистку. Этот ролик увидел муж певицы.

Анита в это время находилась на репетиции номера спецпроекта. Сергей взял и позвонил супруге, подумав, что жена его обманула.

"Обращение к Анастасии Ивлеевой. Настя, что это было: случайность или пиар-ход?" - решила разобраться Анита Цой.

Ивлеева уже извинилась перед супругами, живущими в браке почти 30 лет.







