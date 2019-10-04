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4 октября 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный певец Сергей Лазарев поблагодарил поклонников за поздравления с рождением дочери. Недавно артист сообщил, что год назад в его семье произошло прибавление – на свет появилась девочка Анна.

После публикации снимка с двумя детьми Сергей решил взять тайм-аут и немного "отойти" от того энергетического потока, который обрушился на него после признания. Ранее артист отметил, что его сын и дочь являются полноценными братом и сестрой по обоим родителям и добавил, что у Никиты и Ани одна биологическая мать, однако вынашивали их разные женщины.

Лазарев отметил, что счастлив, поскольку его история не оставила многих россиян равнодушными. Он пожелал своим подписчикам всего самого хорошего, передает teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)3 Окт 2019 в 10:35 PDT