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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Сергей Лазарев поблагодарил поклонников за поздравления с рождением дочери

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лазарев поблагодарил поклонников за поздравления с рождением дочери
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный певец Сергей Лазарев поблагодарил поклонников за поздравления с рождением дочери. Недавно артист сообщил, что год назад в его семье произошло прибавление – на свет появилась девочка Анна.

После публикации снимка с двумя детьми Сергей решил взять тайм-аут и немного "отойти" от того энергетического потока, который обрушился на него после признания. Ранее артист отметил, что его сын и дочь являются полноценными братом и сестрой по обоим родителям и добавил, что у Никиты и Ани одна биологическая мать, однако вынашивали их разные женщины.

Лазарев отметил, что счастлив, поскольку его история не оставила многих россиян равнодушными. Он пожелал своим подписчикам всего самого хорошего, передает teleprogramma.pro.

 

 
 
 
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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)3 Окт 2019 в 10:35 PDT

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