"Красивая", - Ходченкова показала образ в полотенце и очках

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4 октября 2019, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками необычным образом со съёмок нового проекта в Соединённых Штатах. Сейчас знаменитость находится в Южной Пасадене, где работает над новым фильмом.

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Ходченкова выложила снимок, на котором она изображена сидящей на ступеньках гримёрного трейлера в полотенце на голове, чёрных очках, лёгком платье на бретельках, джинсовой куртке и белых кедах. Скорее всего, очередная публикация знаменитости была сделана во время перерыва. Под фотографией актриса решила поставить хэштег "на районе".

Поклонники оценили образ актрисы. По словам одного из фанатов, Ходченкова "всё равно красивая", пишет teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)3 Окт 2019 в 4:56 PDT