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3 октября 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В сети обсуждают стильный образ Аллы Пугачевой. Алла Борисовна опубликовала фото в коротком красном платье, модных белых ботиночках и куртке-косухе. И сама спросила подписчиков Инстаграма: "Как вам образ?"

Мнения фолловеров разделились. Часть из них восхищены видом Примадонны с румяными щеками: "Выглядите на 5+!" "Так красиво, молодец, Алла!" "Молодежно!" "Супер!!! Очень стильно, ярко!!! Вам идёт!!!".

Одна из подписчиц прервала череду хвалебных комментариев и призвала фолловеров: "Хватит лицемерить, подписчики! Не так смешно, как грустно". Некоторым подписчикам показалось, что Алла Пугачева одевается не по возрасту. "Платье Лизино?" "Очень вас люблю, но образ не очень…", - пишут они.

Не понравился и макияж артистки: "Бледная, как смерть!" "Много румян у Аллы Борисовны. У Максима что-то с прической".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)2 Окт 2019 в 1:54 PDT

Пугачева любит носить мини. Ее муж Максим Галкин гордится стройными ножкам 70-летней супруги. Накануне в замке Галкина собрались девочки - Алла, Кристина Орбакайте, Юлия Проскурякова, Ида Достман и Лиза Галкина. Алла, как всегда - в мини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily)2 Окт 2019 в 2:24 PDT