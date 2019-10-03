Дочь певца Александра Малинина опубликовала фото с популярного фестиваля в Мюнхене

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3 октября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Дочь Александра Малинина и его супруги доктора Эммы Устинья учится в Европе пению. Жизнь у 18-летней девушки интересная. Она путешествует с родителями, посещает разные знаменитые фестивали.

Устинья Малинина побывала на популярном фестивале пива в Мюнхене. Наследница артиста опубликовала в Инстаграм свои фото в образе принцессы.

Устинья нарядилась на фестиваль пива в длинную юбку, белую блузку и зеленый жилетик. Вероятно, день был прохладным. Девушка накинула на плечи серый жакет. В руках Устинья держала пряник с надписью "Принцесса".

Фолловеры оценили образ дочери Малининых. Особо внимательные заметили, как нежные руки у девушки миленькие браслетики на них.

Устинья Малинина - будущая оперная певица. Они с братом Фролом - двойняшки. Фрол - художник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Устинья Малинина ???????? Usty.M (@ustinya_malinina_official)3 Окт 2019 в 5:51 PDT