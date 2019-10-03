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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Лолита Милявская знакомится с мужчинами в Интернете

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита Милявская знакомится с мужчинами в Интернете
Said Gadzhiev, globallookpress.com

Лолита Милявская знакомится с мужчинами в Интернете. Знакомиться в сети певица начала еще будучи замужем. С супругом Дмитрием Ивановым Лолита рассталась несколько месяцев назад.

А с Колей из Сант-Петербурга познакомилась три года назад и общалась в сети при муже. Сейчас Лолита живет одна. И наконец к ней в гости приехал Коля из Петербурга. Милявская похвалилась знакомством с мужчиной в интернете. Певица опубликовала видео в Инстаграм.

Коля приехал в гости к Лолите с подарком, преподнес кухонную машину. Певица похудела после расставания с Димой Ивановым, в талии уменьшилась на 19 сантиметров. И заволновалась, начнет снова готовить и вернет килограммы.
Встреча прошла весело, понравилась как гостю, так и хозяйке дома.

"Как хорошо знакомиться с мужчинами по интернету)) Принимаю ухаживания дальше", - призналась Лолита.

 
 
 
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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)1 Окт 2019 в 7:45 PDT

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