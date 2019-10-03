«У нас своя ледовая сказка, у них – своя», - Навка охарактеризовала отношения с Рудковской

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ставит новогоднее ледовое представление, и продюсер Яна Рудковская со своим мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко готовят новогоднюю сказку. На днях стало известно, что даты премьер шоу Навки и Плющенко совпали.
Яна Рудковская сделала заявление, сообщив о переносе первого показа шоу с участием их с Евгением Плющенко шестилетнего сына Саши. Дочь Татьяны Навка Надюша тоже будет выступать в новогодней сказке с мамой. Премьеры у Навки и у Рудковской были назначены на 27 декабря. В СМИ и сети появились слухи о конфликте знаменитостей.
Татьяна Навка высказалась по поводу слухов. Она подтвердила, что программы ее и Рудковской должны были пройти в один день. По словам Навки, Яна передвинула дату, а она свое шоу сдвинуть по времени не могла из-за аренды катка.
Показывать новые сказки в один день невозможно, так как общим друзьям пришлось бы "разрываться" между шоу.
"Я не обижусь, если кто-то из них придет сначала к Яне, а только потом ко мне. Для нас самое главное, это вовремя стартовать", - сказала Навка на программе Аллы Довлатовой на "Русском радио".
Фигуристка отметила, что у них с Яной Рудковской сложились "здоровые отношения", но здесь дело касается бизнеса.
"У нас своя ледовая сказка, у них – своя", — подчеркнула Татьяна Навка.
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