«У нас своя ледовая сказка, у них – своя», - Навка охарактеризовала отношения с Рудковской

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3 октября 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ставит новогоднее ледовое представление, и продюсер Яна Рудковская со своим мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко готовят новогоднюю сказку. На днях стало известно, что даты премьер шоу Навки и Плющенко совпали.

Яна Рудковская согласилась уступить Татьяне Навке

Яна Рудковская сделала заявление, сообщив о переносе первого показа шоу с участием их с Евгением Плющенко шестилетнего сына Саши. Дочь Татьяны Навка Надюша тоже будет выступать в новогодней сказке с мамой. Премьеры у Навки и у Рудковской были назначены на 27 декабря. В СМИ и сети появились слухи о конфликте знаменитостей.

Татьяна Навка высказалась по поводу слухов. Она подтвердила, что программы ее и Рудковской должны были пройти в один день. По словам Навки, Яна передвинула дату, а она свое шоу сдвинуть по времени не могла из-за аренды катка.

Показывать новые сказки в один день невозможно, так как общим друзьям пришлось бы "разрываться" между шоу.

"Я не обижусь, если кто-то из них придет сначала к Яне, а только потом ко мне. Для нас самое главное, это вовремя стартовать", - сказала Навка на программе Аллы Довлатовой на "Русском радио".

Фигуристка отметила, что у них с Яной Рудковской сложились "здоровые отношения", но здесь дело касается бизнеса.

"У нас своя ледовая сказка, у них – своя", — подчеркнула Татьяна Навка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)2 Окт 2019 в 11:42 PDT