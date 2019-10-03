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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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"Немного поехала крыша", - рэпер Гуф рассказал о шизофрении и психозе

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

"Немного поехала крыша", - рэпер Гуф рассказал о шизофрении и психозе
Фото: Instagram

Известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, рассказал о своих проблемах со здоровьем. Исполнитель признался, что страдает от вялотекущей шизофрении и маниакально-депрессивного психоза.

Гуф рассказал, что вынужден периодически проходить лечение в специализированных клиниках. По его словам, он был в больнице восемь раз. 

Последний раз он лечился год назад в свой день рождения. Музыкант отметил, что обострение у него начинается осенью, а личность, в которую он превращается зовут "Алик".

"Немного поехала крыша, Алик вышел на свободу. Алик - это во мне. Это Алик снимает прямые эфиры, посылая всех на три буквы", - поделился Гуф в шоу "Осторожно, Собчак!".

Рэпер добавил, что ему сложно найти постоянного лечащего врача, потому что они не выдерживают его.

Гуф также признался, что боится оставаться один дома, но, когда это случается разговаривает с роботом "Алисой".

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