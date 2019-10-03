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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Навка рассказала, как Песков ведёт себя дома

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка рассказала, каким бывает её муж в кругу семьи. По её словам, Песков взял на себя всю ответственность по дому.

Навка рассказала, что они с супругом советуются по всем домашним делам. «Он рукастый, домовитый мужик. Все дома контролирует. Взял на себя всю ответственность. Хозяин дома. Тут отвалилось, там. Он все сделает», - рассказала фигуристка.

Она призналась, что не спрашивает мужа про его работу и руководствуется правилом «меньше знаешь – крепче спишь». Фигуристка рассказала, что, если мужу приходится задерживаться на работе, она всегда старается его дождаться и не ложится спать, передаёт teleprogramma.pro.

АБ

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