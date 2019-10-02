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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Ходченкову и Слепакова застукали во время поцелуя

, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Актриса Светлана Ходченкова и продюсер Семён Слепаков перестали скрывать от публики свои отношения. Недавно звездную пару заметили целующимися в Эрмитаже.

Слухи о романе между Слепаковым и Ходченковой появились после проведения церемонии «Человек года GQ». Актриса и продюсер приехали на мероприятие отдельно друг от друга, но весь вечер провели вдвоём, передаёт Газета.Ru. Предполагается, что отношения между Ходченковой и Слепоковым начались после его проекта «Домашний арест», в котором Светлана получила роль.

При этом сами звезды до сих пор никак не прокомментировали свои отношения.

АБ

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