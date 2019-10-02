«Было все очень скромненько», Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем

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2 октября 2019, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Поклонники Насти Ивлеевой давно подозревали, что она тайно вышла замуж за эксцентричного исполнителя Элджея. Слухи оказались правдой, но в отличии от Ксении Собчак и Богомолова пара не стала устраивать из этого шоу.

Настя отметила, что пышного торжества не было, празднику в узком кругу самых близких людей - вот и вся свадьба. К слову, роман пары развивался стремительно, однако Настя не ожидала, что Элджей все же сделает ей предложение о замужестве. «Он сделал предложение на мой день рождения. Честно, не ожидала. Я человек, который в последнюю очередь думает о замужестве, я — «работолюб», и для меня это было неожиданно», — отметила она.

По признанию 28-летнего блогера, они с Элджеем не планировали делать что-то феерическое — все случилось само собой. «Не было ни большой, ни маленькой свадьбы — было все очень скромненько», — поделилась Настя в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.