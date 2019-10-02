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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Работник аптеки заступилась за Боярского

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Скандальное видео с «мушкетерской» парковкой Михаила Боярского облетело Интернет и возмутило сотни россиян. Однако сотрудница одной из аптек Санкт-Петербурга рассказала, что артист пренебрег ПДД не просто так.

Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание

Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание

Женщина рассказала, что Боярский припарковался и зашел к ней в аптеку. По словам фармацевта, актёр плохо себя чувствовал. Она предположила, что артисту могло стать плохо с сердцем, передаёт «Звезда».

«Он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты», - рассказала женщина.

АБ

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