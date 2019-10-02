Работник аптеки заступилась за Боярского

Скандальное видео с «мушкетерской» парковкой Михаила Боярского облетело Интернет и возмутило сотни россиян. Однако сотрудница одной из аптек Санкт-Петербурга рассказала, что артист пренебрег ПДД не просто так.
Женщина рассказала, что Боярский припарковался и зашел к ней в аптеку. По словам фармацевта, актёр плохо себя чувствовал. Она предположила, что артисту могло стать плохо с сердцем, передаёт «Звезда».
«Он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты», - рассказала женщина.