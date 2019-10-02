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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Новый возлюбленный Кети Топурия загадочный дипломат, который сменил имя. Кто такой на самом деле Лев Деньгов?

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Отгремели страдания певицы Кети Топурии по поводу измены Гуфа. Да и сам «плохой парень» русского рэпа, написав пару песенок в духе «я потерял луч света в темном царстве», нацепил кулон с именем обманутой подружки и посыпал голову пеплом. На этом, пожалуй, все.

У Кетти новый бойфренд, которого она какое-то время из осторожности не показывала поклонникам. Но, как удалось выяснить Super, в середине лета бизнесмен Лев Деньгов праздновал юбилей у себя на родине. На вечеринке именинника поздравляла его новая возлюбленная — Кети Топурия. Кроме того, в аккаунте самого Льва, который не имеет много подписчиков, Топурия уже называет его «моя бесконечность».

Итак, кто же такой 35-летний дипломат Лев Деньгов, чье имя явно смахивает на сетевой ник. Сейчас он возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию, освобождая задержанных в период гражданской войны в Ливии российских и белорусских граждан. Благородная миссия, не правда ли? А вот до этого он занимался поставками бананов из Филиппин в Россию. По крайне мере, «Коммерсант» называет его партнером руководителя компании, которая заключила такой договор с инвестициями в 577 миллионов долларов. Ну казалось бы, что общего у певицы и то ли дипломата, то ли коммерсанта Льва Деньгова. Но не спешите, не все так просто.

В 2005 году, когда Кети пришла группу «А-Студио», в Минске возник другой коллектив — «Арбат», участником которого стал 21-летний Павел Гузбанд, которого теперь мы знаем под новым звучным именем — Лев Деньгов. Удалось Павлу тогда даже стать настоящим секс-символом минской эстрады, но не надолго – не ужился в коллективе пробивной паренек. Закончив с музыкальной карьерой, Гузбанд продолжал вести светский образ жизни и даже снимался для рекламной кампании строительного онлайн-магазина.

Дважды был женат, от первого брака воспитывает сына, а вот развод со второй женой закончился скандалом. В прошлом году его супруга Ирина Рак стала участницей шоу «Давай поженимся» и рассказала о смерти дочери и предательстве мужа: «Я родила здорового, хорошего ребёночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. После этого она не смогла восстановиться и прожила ещё девять месяцев. Когда муж узнал, что она, возможно, умрёт, то просто этого не выдержал и бросил. Мы жили в Минске, а потом уехали в Монако. Он достаточно обеспеченный человек, и эти проблемы были ему не нужны. Он отправил меня из Монако в Минск, и, пока я летела, поменял все замки, — рассказала бывшая жена Деньгова в эфире Первого канала.

БИ

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