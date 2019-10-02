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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Садальский сравнил Олега и Михаила Ефремовых и заключил: "Мощная порода"

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер и блогер Станислав Садальский опубликовал фотографии актерской династии Ефремовых: Олега Ефремова, его сына Михаила и внука.  Садальский отметил, что Олег Ефремов не играл красавцев-мужчин, героев-любовников. Но его любили женщины, до конца жизни с ним общались бывшие жены.

По мнению Стаса Садальского, сын Олега, Миша Ефремов - феноменальный актер и приличный человек.  Об Олеге Ефремове он пишет: "На экране он редко бросался в атаки и дрался на шпагах. Не играл бицепсами, не пел серенад под окнами. Его герой - сутулый, немногословный, порой неуклюжий. В юности во время службы в Центральном детском театре он, конечно, играл настоящих храбрецов - Саню Григорьева из "Двух капитанов" Каверина или Ивана из "Конька-Горбунка" Ершова. Но даже их Ефремов наделял какой-то особой мягкостью и сказочной деликатностью".

"Говорят, природа на детях отдыхает. Михаил Ефремов с детства доказывает, что у всякого правила есть исключения. Думаю, в острохарактерных ролях он превзошёл своего отца. Хорошо, что есть продолжатель династии, феноменальный актер и приличный человек - сын Олега, Миша Ефремов...", - пишет Садальский про Ефремова-сына.

"Мощная порода. И сын, и внук - одно лицо. Вот это гены!" - восхищен Садальский. Сын Михаила Ефремова от первого брака с Асей Воробьевой Никита - актер. 

 

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)1 Окт 2019 в 12:29 PDT

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