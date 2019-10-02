Настя Ивлеева рассказала подробности о своём замужестве

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2 октября 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала подробности о том, как проходила церемония бракосочетания и предложение о замужестве. По её словам, она совсем не ожидала такого шага от своего молодого человека, а теперь мужа рэпера Элджея.

Ведущая "Орла и Решки" призналась, что возлюбленный сделал ей предложение 8 марта в день её рождения, немного "испортив" праздник, потому что теперь ей придётся отмечать три события в один день.

Ивлеева объяснила, что у неё не было пышной и крутой свадьбы, а просто скромная роспись в ЗАГСе в джинсах и толстовке и "медовый месяц" с супругом.

"Никто не планировал, всё получилось спонтанно ... Пришли домой [после ЗАГСа], выпили вина и легли спать, ну ещё пару чипсин ... и спать", - поделилась девушка в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Телеведущая призналась, что ей очень нравится ощущать себя женой и "носить 18 карат на пальце".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AGENTGIRL (@_agentgirl_)2 Окт 2019 в 4:17 PDT