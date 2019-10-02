"Какие симпатичные девчонки!" - пользователи сети обсуждают красоту Любови Толкалиной и ее с Кончаловским дочери

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2 октября 2019, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото со своей 18-летней дочерью Марией Кончаловской и невольно напросилась на комплименты фолловеров. Дочь Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского выросла настоящей красавицей.

В детстве Маша была симпатичной, но полненькой. А в старших классах школы взялась за себя и преобразилась. Похудела девушка очень сильно. Стала такой же стройной, как ее мама-актриса.

Мама и дочь сфотографировались в Санкт-Петербурге, где обычно бывает сырая и ветреная погода. Они закутались в теплые куртки и Люба подписала фото: "Куколки, нет! Птички!!! В Петербурге на удивление тепло сегодня ...Но здесь всегда стоит держать нос по ветру, а уши в тепле..."

"Машенька очень нежная девочка... как цветочек ..", "Какие симпатичные девчонки!!!! Подружки!!", - хвалят Любовь Толкалину и ее дочь подписчики.

Мария Кончаловская внучка актрисы Натальи Аринбасаровой и режиссера Андрея Кончаловского. "Глаза бабушки Натальи Аринбасаровой!" - заметили фолловеры.

Девушка - самостоятельная. Еще в школе на ушла от родителей и стала жить с любимым парнем.

И зарабатывать Мария пытается самостоятельно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)30 Сен 2019 в 7:39 PDT