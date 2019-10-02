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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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"Танцевать на костях это гадко", Алена Водонаева рассказала, почему она отказалась "полоскать белье" актрисы Натальи Бочкаревой

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Алена Водонаева рассказала своим подписчикам, что ее звали на все программы, в которых "полоскали белье" поавшейся с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, но она благородно отказалась  потом что "танцевать на костях это гадко".

А вот и выяснилось, кто врет. На видео актриса Наталья Бочкарёва рассказывает, что за порошок был у нее в трусах

А вот и выяснилось, кто врет. На видео актриса Наталья Бочкарёва рассказывает, что за порошок был у нее в трусах

"Я могу стать героем программы, когда тема остросоциальная или без чернухи. Ситуация с Наташей – чернуха. Грязное дело. Гадкое. Но танцевать на костях – увольте. Мне очень жаль Наташу в этой ситуации, но нам всем не по 15 лет, и мы должны нести ответственность за все свои поступки. Единственное, о чем я хочу вас попросить: если вы употребляете (хотя употреблять наркоту – это зашквар, ребят!) или выпиваете, то не садитесь за руль, пожалуйста. Если вы на пассажирском сиденье с запасами Пабло Эскобара в трусиках – это одно дело, но когда вы рискуете чужими жизнями, то спрос за это должен быть по всей строгости", - написала экс-участница скандальной тлестройки в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того она обратилась к властям россии с предложением легализовать марихуану, "как это сделано во многих цивилизованных и успешных странах мира"

"Поверьте, тогда численность бухающего и употребляющего всякое дерьмо народа резко сократится. И криминальная ситуация станет спокойнее, и денег для страны поднимать будем на легальном зеленом бизнесе" - ударилась в экономику телеведива.

БИ

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