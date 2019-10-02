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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Астротиполог рассказал о "кризисе" в отношениях и "будущем ребёнке" Брежневой и Меладзе

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Астротиполог и нумеролог Дмитрий Шимко рассказал подробности брачного союза известной певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. По его словам, в ближайшее время пару ожидает кризис в отношениях.

"В гороскопе Брежневой можно особо выделить, что с 36 на 37 лет у нее стояла "точка декрета", то есть рождение ребенка. Она еще может раскрыться в ближайшее время, хотя пик приходится на 2019 год, далее идет на спад. Если она родит в ближайшее время, то это означает, что этот союз еще будет длиться еще года три до следующей точки кризиса", - передаёт слова эксперта "Дни.ру".

Шимко уверен, что брак звёздной пары изначально не по любви, а по расчёту. Он отметил, что пара сможет пережить "жесткий кризис в отношениях", но потом брак всё равно распадётся. Нумеролог пояснил, что Меладзе встретит девушку младше себя и до 62 лет сможет стать отцом.

Напомним, что продюсеру приписывают роман с солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег.

БА

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