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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Актриса Мария Миронова представила мужа

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Актриса театра и кино Мария Миронова представила мужа. 46-летняя Миронова родила второго ребенка и раскрыли имя отца дочки. После того, как Мария Андреевна опубликовала в Инстаграм свои фото с беременным животиком, фолловеры начали гадать, кто же счастливчик, кто стал избранником актрисы.

Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова во второй раз стала мамой

Миронова рассказала, что перед родами перебралась в Грецию. И ее дочка родилась в Греции. Пошли слухи об отце девочки.
Мария решила не мучить своих поклонников, не преумножать домыслы. Ее избранник не судовладелец, как предположили источники СМИ.

До рождения доченьки Миронова написала в Инстаграм пост о муже. Оказалось, его имя - Андрей.  "Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско- японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя - Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!", - рассказала актриса.

По признанию мамы новорожденной малышки, ее "официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини".

 
 
 
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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)20 Сен 2019 в 2:41 PDT

ИЧ

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