Актриса Мария Миронова представила мужа

//Шоу-бизнес 13+

2 октября 2019, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Актриса театра и кино Мария Миронова представила мужа. 46-летняя Миронова родила второго ребенка и раскрыли имя отца дочки. После того, как Мария Андреевна опубликовала в Инстаграм свои фото с беременным животиком, фолловеры начали гадать, кто же счастливчик, кто стал избранником актрисы.

Мария Миронова во второй раз стала мамой

Миронова рассказала, что перед родами перебралась в Грецию. И ее дочка родилась в Греции. Пошли слухи об отце девочки.

Мария решила не мучить своих поклонников, не преумножать домыслы. Ее избранник не судовладелец, как предположили источники СМИ.

До рождения доченьки Миронова написала в Инстаграм пост о муже. Оказалось, его имя - Андрей. "Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско- японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя - Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!", - рассказала актриса.

По признанию мамы новорожденной малышки, ее "официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)20 Сен 2019 в 2:41 PDT