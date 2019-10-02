Заворотнюк даст интервью на телевидении

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2 октября 2019, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что актриса проведёт публичное выступление на телевидении в ближайшее время. По его словам, знаменитость сама расскажет о своём состоянии здоровья.

Заворотнюк не выполнила обещание о публичном выступлении

Христов рассказал о договорённости с одним из федеральных каналов. По его словам, Заворотнюк ответит на все интересующие журналистов и общественность вопросы о своём заболевании. Однако комментировать состояние актрисы её представитель отказывается, пишет teleprogramma.pro.

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет", - передаёт его слова "ФАН".

Ранее Христов заявил, что никакого интервью не будет, потому что семья Заворотнюк не хочет раскрывать подробности.