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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Сын Бари Алибасова решил найти своего настоящего отца

, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Житель Саратова Сергей Строкин заявил, что Бари Бариевич Алибасов на самом деле является не сыном скандального продюсера, а его. Мужчина настаивает на генетической экспертизе, чтобы доказать отцовство.

«Мне надоело. 24 года я эту тайну храню. Дело в том, что Алибасов-старший представляет моего сына своим ребенком. Хочу доказать свое отцовство при помощи генетической экспертизы», - заявил Строкин. Он объяснил, что учился вместе с матерью Бари Алибасова-младшего и состоял с ней в отношениях, передаёт СтарХит. При этом продюсер Бари Алибасов утверждает, что характером сын пошел в него.

Сам же молодой человек согласился сдать биоматериал, чтобы определить своего настоящего отца. «Врут оба беспощадно, хотя я в детстве припоминаю и одного, и другого. Сергея я встречал один раз в жизни, на улице. Он был с мамой, говорил с ней, говорил ей что-то хорошее. Но папу — Бари Каримовича Алибасова, которого я считаю своим отцом, я помню с года», - рассказал он.

АБ

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