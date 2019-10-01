//Шоу-бизнес 13+

1 октября 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Астролог и одна из ведущих программы «Давай поженимся!» Василиса Володина прокомментировала разговоры о том, что Лариса Гузеева решила покинуть телепередачу.

Володина заверила поклонников передачи, что это всего лишь слухи, и ведущие останутся в прежнем составе. Также она рассказала, что телешоу продлили ещё на один сезон.

«Когда-то раньше мы практиковали маленькую съемочную магию — загадывали желания. Потом бросили, а сейчас хотелось бы повторить успех. Все, кто хотел бы выйти замуж или жениться в следующем году, или улучшить отношения в паре, сохраняйте пост в закладки и пишите в комментариях «Давай поженимся!». Мы работаем для вас. Мотор!» - написала Вододина.