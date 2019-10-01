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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Народный артист Михаил Боярский оказался любителем нестандартной парковки. Актер припарковал свой «Мерседес», полностью проигнорировав правила дорожного движения.

Автомобиль артиста жители Санкт-Петербурга заметили на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта. Боярский припарковал машину на встречной полосе движения, после чего удалился по своим делам, передаёт "Фонтанка".

«И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать», - написал в Сети очевидец.

Обсуждая это случай с журналистами, Боярский признался, что автомобиль его, однако свой поступок комментировать не стал. «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне на…ть на вас», - заявил артист.

АБ

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