Видео: Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым

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1 октября 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Ломохов/globallookpress.com

Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал про непростые отношения с не менее популярным певцом Владом Топаловым, с которым некогда составлял завоевавший девичьи сердца поп-дуэт Smash.

"Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владиком не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально", - рассказал Лазарев.

По его словам, произнесенным в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, в течение этого периода артисты не общались друг с другом, переживая каждый по-своему, но много слышали друг о друге, в том числе негатив и разные сплетни.

"И вот начинали мы придумывать себе в голове многие вещи, которые зачастую оказывались неправдой... Ну, и в итоге накопилось это все, как снежный ком, и мы просто отрезали себя друг от друга, хотя Влад всегда был мне как братик", - отметил Сергей.



