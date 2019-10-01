Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова стала мамой во второй раз. 46-летняя актриса поделилась радостной новостью с поклонниками в социальной сети Instagram, опубликовав пост, состоящий из двух фотографий.
Ребенок появился на свет в Греции, где актриса провела последние месяцы беременности: "Наше греческое чудо явилось в мир", - написала Миронова, сопроводив пост своим фото и снимком отпечатка маленькой ножки.
Мария старалась как можно дольше не рассказывать о беременности. Лишь недавно она призналась широкой публике, что находится в положении, поведав и о своей свадьбе, которая состоялась год назад также в Греции.
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