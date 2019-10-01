Том Круз приехал в Киев к Зеленскому

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1 октября 2019, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с американским актером Томом Крузом, приехавшим по приглашению главы Незалежной, и рассказал ему о собственном опыте работы в кино.

Во время встречи в офисе президента голливудский актер, режиссер и продюсер Круз рассказал Зеленскому, что подумывает снять на Украине свой новый фильм, а Зеленский в ответ рассказал, что сам снимался в кино, передает "Свободная пресса".

"Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну", - сообщили в пресс-службе Зеленского.

Глава Украины в свою очередь поведал о преимуществах съемок фильмов в Украине: накануне Верховная Рада в целях развития киноиндустрии приняла закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине.