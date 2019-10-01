Меган Маркл появилась на публике в полупрозрачном топе

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1 октября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото:I-Images/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл и маленький Арчи продолжают свою официальную поездку по Африке. На этот раз королевская семья встретилась в Кейптауне с южноафриканскими активистками.

Для мероприятия Меган Маркл выбрала достаточно смелый наряд. Супруга принца появилась на встрече в юбке из светлой ткани в черную полоску и черном полупрозрачном топе. Верхняя часть одежды привлекла пристальное внимание общественности - топ был настолько тонкий ,что через него было видно бюстгальтер герцогини, пишет teleprogramma.pro.

Однако это не помешало открыто поговорить о проблемах убийств по всей стране, в частности, о гендерном насилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A Visual Diary (@duchessofsussexphotos)30 Сен 2019 в 2:33 PDT