Заворотнюк не выполнила обещание о публичном выступлении

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1 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Изветсная российская актриса Анастасия Заворотнюк не выполнила обещание выступить на телевидении с рассказом о состоянии своего здоровья. Отмечается, что директор Стас Христов говорил об интервью со знаменитостью до конца сентября.

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За то время, пока знаменитость находится в больнице, вокруг её онкологии создалось много слухов и домыслов. Однако сентябрь закончился, а Заворотнюк так и не ответила на интересующие всю страну вопросы о своём заболевании.

Директор актрисы комментировать ситуацию отказывается. По его словам, семья Заворотнюк запрещает рассказывать о состоянии Заворотнюк, пишет ФБА "Экономика Сегодня".