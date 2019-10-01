Заворотнюк не выполнила обещание о публичном выступлении

Изветсная российская актриса Анастасия Заворотнюк не выполнила обещание выступить на телевидении с рассказом о состоянии своего здоровья. Отмечается, что директор Стас Христов говорил об интервью со знаменитостью до конца сентября.
За то время, пока знаменитость находится в больнице, вокруг её онкологии создалось много слухов и домыслов. Однако сентябрь закончился, а Заворотнюк так и не ответила на интересующие всю страну вопросы о своём заболевании.
Директор актрисы комментировать ситуацию отказывается. По его словам, семья Заворотнюк запрещает рассказывать о состоянии Заворотнюк, пишет ФБА "Экономика Сегодня".