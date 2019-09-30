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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Шкура неубитого медведя": СМИ оценили размер наследства Анастасии Заворотнюк

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Российские журналисты задались целью выяснить стоимость имущества, принадлежащего Анастасии Заворотнюк. Оказалось, что знаменитость владеет недвижимостью на сумму более 7,5 миллиона долларов. 

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Как отмечает телеканал НТВ, недвижимость, принадлежащую актрисе на правах собственности, оценивают в полмиллиарда рублей. В частности, речь идет об особняке в три этажа, а также квартирах в Москве и Ялте.

Напомним, слухи о том, что медики диагностировали у Анастасии Заворотнюк злокачественную опухоль мозга на последней стадии появились в начале сентября. Ее семья эту информацию по-прежнему не комментирует.

А вот пользователи соцсетей охотно обсуждают данную тему, переживая за свою любимицу. Потому неудивительно, что многие "в штыки" восприняли попытку подсчета состояния "няни" - как ранний дележ наследства.

"Про завещание было, теперь пытаются выяснить, куда уйдет. Не рано?", "Какая разница, что у нее в кошельке, все одно - не ваше", "Шкура неубитого медведя. Уже делят. После слов Волочковой?" - негодуют в Сети.

АС

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