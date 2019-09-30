"Шкура неубитого медведя": СМИ оценили размер наследства Анастасии Заворотнюк

Российские журналисты задались целью выяснить стоимость имущества, принадлежащего Анастасии Заворотнюк. Оказалось, что знаменитость владеет недвижимостью на сумму более 7,5 миллиона долларов.
Как отмечает телеканал НТВ, недвижимость, принадлежащую актрисе на правах собственности, оценивают в полмиллиарда рублей. В частности, речь идет об особняке в три этажа, а также квартирах в Москве и Ялте.
Напомним, слухи о том, что медики диагностировали у Анастасии Заворотнюк злокачественную опухоль мозга на последней стадии появились в начале сентября. Ее семья эту информацию по-прежнему не комментирует.
А вот пользователи соцсетей охотно обсуждают данную тему, переживая за свою любимицу. Потому неудивительно, что многие "в штыки" восприняли попытку подсчета состояния "няни" - как ранний дележ наследства.
"Про завещание было, теперь пытаются выяснить, куда уйдет. Не рано?", "Какая разница, что у нее в кошельке, все одно - не ваше", "Шкура неубитого медведя. Уже делят. После слов Волочковой?" - негодуют в Сети.