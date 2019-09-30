Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Чудо как хороша", - в сети восхищаются, как выглядит 57-летняя Екатерина Андреева

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Grigirii Goryachev, globallookpress.com
Grigirii Goryachev, globallookpress.com

Даже знаменитости-женщины отметили, как молодо выглядит телеведущая Екатерина Андреева. Популярная теледива выложила в Инстаграм новую фотосессию. Подписчики восхищены, как Андреевой шикарно смотрится.

Бизнесвумен, супруга режиссера Надежда Оболенцева, актрисы -красавицы Ирина Безрукова и Глафира Тарханова, безупречно стройная Валерия оценили,  похвалили Екатерину. Ни за что нельзя поверить, что Андреевой скоро исполнится 58 лет.

Определенного секрета красоты у телеведущей нет. Она работает над собой. Правильное питание и голодовки в специальном санатории, маски и иглоукалывание, спорт - все это у Екатерины Андреевой направлено на поддержание красоты и здоровья.
И хороший отдых идет на пользу. Андреева не скрывает, что отдохнула в Черногории и в Швейцарии.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)29 Сен 2019 в 8:09 PDT

"Вы просто невероятная. И дело не в том, что природа и генетика не подкачали. Ваш взгляд живой, как у девочки, то, как Вы двигаетесь, жесты, манеры, все гармонично и молодо. Спасибо Вам за пример, за веру в то, что есть исключения из толпы", - хвалят пользователи сети Андрееву.

ИЧ

//картина дня

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

//новости ан