"Чудо как хороша", - в сети восхищаются, как выглядит 57-летняя Екатерина Андреева

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30 сентября 2019, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Grigirii Goryachev, globallookpress.com

Даже знаменитости-женщины отметили, как молодо выглядит телеведущая Екатерина Андреева. Популярная теледива выложила в Инстаграм новую фотосессию. Подписчики восхищены, как Андреевой шикарно смотрится.

Бизнесвумен, супруга режиссера Надежда Оболенцева, актрисы -красавицы Ирина Безрукова и Глафира Тарханова, безупречно стройная Валерия оценили, похвалили Екатерину. Ни за что нельзя поверить, что Андреевой скоро исполнится 58 лет.

Определенного секрета красоты у телеведущей нет. Она работает над собой. Правильное питание и голодовки в специальном санатории, маски и иглоукалывание, спорт - все это у Екатерины Андреевой направлено на поддержание красоты и здоровья.

И хороший отдых идет на пользу. Андреева не скрывает, что отдохнула в Черногории и в Швейцарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)29 Сен 2019 в 8:09 PDT

"Вы просто невероятная. И дело не в том, что природа и генетика не подкачали. Ваш взгляд живой, как у девочки, то, как Вы двигаетесь, жесты, манеры, все гармонично и молодо. Спасибо Вам за пример, за веру в то, что есть исключения из толпы", - хвалят пользователи сети Андрееву.