Почему Яна Поплавская плакала на свадьбе младшего сына

Актриса Яна Поплавская женила младшего сына. Избранница 23-летнего Никиты - Валерия. Свадебное торжество состоялось в субботу, 28 сентября. Поплавская опубликовала фото, на котором запечатлено, как она вытирает слезы.
"Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло! НИКИТА+ВАЛЕРИЯ", - подписала актриса фото молодоженов. Избранница сына ей нравится. Прослезилась актриса от счастья.
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Яна Поплавская разведена с отцом своих сыновей.
Недавно актриса представила своего второго мужа и показала его дочь.
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Говорят, девочка похожа на нее.
52-летняя актриса Яна Поплавская получила популярность еще в детстве, исполнив главную роль с сказке "Красная шапочка".