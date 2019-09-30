Почему Яна Поплавская плакала на свадьбе младшего сына

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30 сентября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Яна Поплавская женила младшего сына. Избранница 23-летнего Никиты - Валерия. Свадебное торжество состоялось в субботу, 28 сентября. Поплавская опубликовала фото, на котором запечатлено, как она вытирает слезы.

"Отдала младшего сына в хорошие руки! Счастливый день сегодня для всей нашей семьи! Пусть будет море счастья, любви, радости понимания! В семье Поплавских прибыло! НИКИТА+ВАЛЕРИЯ", - подписала актриса фото молодоженов. Избранница сына ей нравится. Прослезилась актриса от счастья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)28 Сен 2019 в 2:56 PDT

Яна Поплавская разведена с отцом своих сыновей.

Недавно актриса представила своего второго мужа и показала его дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)10 Сен 2019 в 1:17 PDT

Говорят, девочка похожа на нее.

52-летняя актриса Яна Поплавская получила популярность еще в детстве, исполнив главную роль с сказке "Красная шапочка".