Роза Сябитова высказалась об отношениях с женатыми

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30 сентября 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Телесваха и ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова решила поговорить с российскими девушками о целесообразности отношений с женатыми мужчинами. На это Сябитову подтолкнула история одной из её подопечных.

Телеведущая обратилась к россиянкам и призвала их не тратить время на женатых мужчин. По её словам, девушки должны сами управлять своей жизнью. При этом Сябитова напомнила, что любовь должна приносить людям счастье, передаёт teleprogramma.pro.

«Даже не мечтайте, что, встречаясь с женатым мужчиной, храня ему верность, вам одновременно удастся устроить личную жизнь. Не сидите и не бездействуйте. Прошли те времена, когда мужчина боролся за женщину», - считает Сябитова.