"У нас появилось еще одно счастье!" - Сергей Лазарев опубликовал фото с двумя детьми

//Шоу-бизнес 13+

30 сентября 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сергей Лазарев наконец раскрыл рождение второго ребенка. Артист признался, что него еще год назад родилась дочь. Несколько месяцев назад появились слухи о рождении у Лазарева дочери. Но Лазарев отказывался делиться этой информацией, только шутил.

Признание о рождении дочки артист сделал в программе "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой, которая несколько лет назад была его возлюбленной. Оказывается, о прибавлении в семье Лазарева знал только его друг Влад Топалов.

Артист рассказал, что его сын Никита любит младшую сестренку. По его словам, дети - "полноценные брат и сестра", донором яйцеклетки для дочки певца стала та же женщина, что и для его сына. Но вынашивали их разные суррогатные мамы. "У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик", - признался певец.

Девочка родилась с весом 3700 граммов и ростом 52 сантиметра. Из роддома девочку Лазарев забирал с Никитой. Певец не сразу назвал дочь Анной. Сначала хотел дать имя Анастасия. Но в итоге остановился на Анечке.

Сергей Лазарев рассказал, что теперь ему хочется находиться дома чаще, проводить время с детьми.

"Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир- Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!" - подписал фото артист

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)29 Сен 2019 в 2:11 PDT