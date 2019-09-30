Собчак прокомментировала слова священника о семье и рукоблудии

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30 сентября 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ксения Собчак с иронией отнеслась к совету главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона молодым людям. Он заявил, что молодёжь должна создавать семьи, а не «заниматься рукоблудием».

Священник считает, что в России молодым людям нужно «создавать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу».

Телеведущая прокомментировала совет и подчеркнула, что в самый пик «эпохи рукоблудия» молодые люди ещё слишком юны, чтобы задумываться о создании новой ячейки общества.

«Семьями. Обзаводиться. Когда расцвет эпохи рукоблудия обычно у людей. Лет примерно в четырнадцать-то есть. Интересная личность этот митрополит», - высказалась Собчак на своём Telegram-канале.