Актриса Нелли Уварова опровергла сообщения, что обрила голову налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк

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30 сентября 2019, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Нелли Уварова опровергла сообщения, распространяемые в СМИ о том, что она постриглась в поддержку коллеги Анастасии Заворотнюк. В сети появились фото звезды сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой без волос, и следом пошли слухи - якобы так Уварова решила поддержать Анастасию, попавшую в больницу.

После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк певица Наталья Гулькина написала завещание

По слухам, Заворотнюк лежит в московской частной клинике, у нее рак мозга. Нелли Уварова возмутилась сплетнями.

Она написала своим поклонникам когда и с какой целью подстриглась, - сообщает teleprogramma.pro.

"Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком! То, что раздули СМИ, просто невыносимо!" — призналась Нелли Уварова.

Родные и близкие люди Заворотнюк хранят молчание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru)29 Сен 2019 в 9:10 PDT