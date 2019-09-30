Актриса Нелли Уварова опровергла сообщения, что обрила голову налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк

Актриса Нелли Уварова опровергла сообщения, распространяемые в СМИ о том, что она постриглась в поддержку коллеги Анастасии Заворотнюк. В сети появились фото звезды сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой без волос, и следом пошли слухи - якобы так Уварова решила поддержать Анастасию, попавшую в больницу.
По слухам, Заворотнюк лежит в московской частной клинике, у нее рак мозга. Нелли Уварова возмутилась сплетнями.
Она написала своим поклонникам когда и с какой целью подстриглась, - сообщает teleprogramma.pro.
"Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком! То, что раздули СМИ, просто невыносимо!" — призналась Нелли Уварова.
Родные и близкие люди Заворотнюк хранят молчание.
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