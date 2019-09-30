После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк певица Наталья Гулькина написала завещание

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30 сентября 2019, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com

После слухов о болезни 48-летней актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк певица Наталья Гулькина написала завещание. 55-летняя Наталья Гулькина получила популярность по работе в группах "Мираж" и "Звезды".

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Несколько недель в СМИ и интернете распространяются разные новости об Анастасии Заворотнюк, которые очень огорчают ее поклонников. Родные "прекрасной няни" не дают никаких комментариев.

А по слухам, у нее диагностировал рак мозга, актриса находится в одной из частных московских клиник.

С Анастасией в больнице находится ее муж фигуристы Петр Чернышев. Одна из последних новостей - Заворотнюк, у которое трое детей, написала завещание.

Наталья Гулькина рассказала, что узнав из новостей СМИ о том, что Анастасия Заворотнюк в больнице написала завещание, совсем не удивилась. Наталья отметила, что от болезней никто не застрахован, заболеть может абсолютно любой человек. В эфире программы НТВ Гулькина сообщила, что она составит завещание.

Многие знаменитости звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее.

Напомним, у актрисы взрослые дочь Анна и сын Майк, рожденные в браке с Дмитрием Стрюковым. В браке с фигуристом Петром Чернышевым Настя родила дочь. Миле на днях исполнится один год.