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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Рыжий Иванушка" закрутил роман с 21-летней моделью?

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com
Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Солист группы "Иванушки Internationa" Андрей Григорьев-Апполонов опроверг слухи о романе с 21-летней моделью Татьяной Поповой.  После ухода супруги артиста Марины Банковой  к баскетболисту Андрею Зубкову Григорьев-Апполонов стал свободным мужчиной. Бывшие  супруги уже подтвердили развод.

После того, как в сети набрал лайки ролик, в котором артист и модель разыгрывают сцену из сказки, и они стали появляться на людях вдвоем, фолловеры заподозрили их в романе.

49-летний Григорьев-Апполонов говорит, что Таня Попова — просто его хорошая знакомая.

 
 
 
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Публикация от Tanya Popova (@tanyapopovaaaa)25 Сен 2019 в 7:07 PDT

По его словам, романтических отношений у них с моделью нет.

 

 
 
 
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Публикация от Tanya Popova (@tanyapopovaaaa)23 Сен 2019 в 8:28 PDT

"Да, действительно, мы с Андреем разводимся ( так бывает, люди разводятся) ! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей", - объявила Маша в начале сентября.

ИЧ

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