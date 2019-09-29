"Рыжий Иванушка" закрутил роман с 21-летней моделью?

Солист группы "Иванушки Internationa" Андрей Григорьев-Апполонов опроверг слухи о романе с 21-летней моделью Татьяной Поповой. После ухода супруги артиста Марины Банковой к баскетболисту Андрею Зубкову Григорьев-Апполонов стал свободным мужчиной. Бывшие супруги уже подтвердили развод.
После того, как в сети набрал лайки ролик, в котором артист и модель разыгрывают сцену из сказки, и они стали появляться на людях вдвоем, фолловеры заподозрили их в романе.
49-летний Григорьев-Апполонов говорит, что Таня Попова — просто его хорошая знакомая.
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По его словам, романтических отношений у них с моделью нет.
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"Да, действительно, мы с Андреем разводимся ( так бывает, люди разводятся) ! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей", - объявила Маша в начале сентября.