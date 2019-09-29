В Сети пытаются угадать, про кого новая песня Гребенщикова. Справляются почти все, причем с первого раза

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29 сентября 2019, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Новое творение Бориса Гребенщикова вызвало бурную реакцию в Сети. Один из старейших российских рокеров дано не радовал публику своими новыми песнями и вот сочинил на злобу дня.

«Где-то заплакал Соловьев», «Да там уже хор должен рыдать - соловьёвых, ургантов, киселёвых, брилёвых, зейналовых и прочих. Только им пофиг!», «Вот и нашим телепропагандистам песню посвятили! Пусть не обижаются если чего не так, БГ - зеркало эпохи, а зеркало врать не станет»,- комментируют новое творение Гребенщикова пользователи Сети.