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29 сентября 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах. По его словам, ему сложно представить знаменитость, принимающую данные препараты.

А вот и выяснилось, кто врет. На видео актриса Наталья Бочкарёва рассказывает, что за порошок был у нее в трусах

"Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", - передаёт слова Дронова портал "Подъём".

Ранее Наталья Бочкарева прокомментировала новость о своём задержании. Актриса заявила, что найдёт источник, из которого "растут ноги" и заставит ответить за свои действия. Знаменитость призвала "не верить Интернету".