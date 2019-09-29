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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Режиссер сериала "Счастливы вместе" не верит в задержание Бочкаревой

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах. По его словам, ему сложно представить знаменитость, принимающую данные препараты.

А вот и выяснилось, кто врет. На видео актриса Наталья Бочкарёва рассказывает, что за порошок был у нее в трусах

А вот и выяснилось, кто врет. На видео актриса Наталья Бочкарёва рассказывает, что за порошок был у нее в трусах

"Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", - передаёт слова Дронова портал "Подъём".

Ранее Наталья Бочкарева прокомментировала новость о своём задержании. Актриса заявила, что найдёт источник, из которого "растут ноги" и заставит ответить за свои действия. Знаменитость призвала "не верить Интернету".

БА

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