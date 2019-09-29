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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Картина, на которой Анфиса Чехова полностью раздета, произвела фурор в сети

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com
Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова пишет книгу и опубликовала в Инстаграм фото картины, которая появится в книге. Подписчики гадают, кого нарисовал художник. Анфиса это или нет.

"Похожа на меня девушка?" - задала загадку телеведущая подписчикам. Рядом с картиной Анфиса Чехова опубликовала стихотворение. По ее мнению, рисунок "идеально отражает смысл стихотворения".
"Бессонница, подруга полуночная,
Затворница, удушливая, склочная,
Со мной теперь...
Ну, раз пришла,рассказывай.
Про боль потерь,
Про дебри непролазные
Моей тоски, и лабиринты памяти,
Про запахи,
про все эти "когда-нибудь".
Про страхи, мысли... мысли, покаяние..."
Поклонники удивлены, что Чехова еще и стихи сочиняет.

 
 
 
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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)28 Сен 2019 в 8:15 PDT

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