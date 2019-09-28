Пользователи сети оценили естественную красоту актрисы Агаты Муцениеце - супруги актера Павла Прилучного. Агата в последнее время опубликовала несколько фото без прикрас.
Но особенно ее поклонников впечатлило фото, на котором супруга Прилучного снята без грамма косметики, без укладки, в простой серой маечке.
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Фолловеры убедились, что Павел не смог устоять перед такой красавицей и буквально через пару дней после знакомства сделал Агате предложение.
Пара воспитывает двоих детей.