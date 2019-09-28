А вот и выяснилось, кто врет. На видео актриса Наталья Бочкарёва рассказывает, что за порошок был у нее в трусах

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28 сентября 2019, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД прокомментировали задержание Натальи Бочкаревой. По словам полисменов, они задержали Наталью на улице Стромынка: актриса сильно нервничала, от освидетельствования отказалась, а при себе у нее нашли пакетик c белым веществом, и она сама же говорит на видео, что это наркотики, а не стиральный порошок.

"Это ложь! Они должны ответить за это вранье", звезда сериала "Счастливы вместе" опровергает информацию о задержании

Кокаин изъяли, уголовное дело возбудили, в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. И чтобы больше никто не возмущался, что журналисты придумывают фейки ради хайпа, коллеги опубликовали видео, снятое прямо на месте происшествия во время добровольной выдачи Натальей Бочкаревой наркотического вещества сотрудникам ДПС.

Ох, уж эти артисты! Наталья Владимировна, а наручники вам идут гораздо больше, чем вранье и наигранное возмущение. И вы же знали, что вас снимают на камеру, к чему так глупо все отрицать?