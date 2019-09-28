Группа Metallica отменила гастроли из-за запоя вокалиста Джеймса Хэтфилда

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28 сентября 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Музыканты хеви-метал группы Metallica сообщили об отмене гастрольного тура по Австралии и Новой Зеландии из-за вокалиста Джеймса Хэтфилда. Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо огорчены, но концерты пришлось отметить, так как 56-летний Джеймс запил.

Музыканты пояснили, что Хэтфилд много лет страдает от алкогольной зависимости. В их совместном сообщении говорится, что Джеймс вынужден возобновить программу лечения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Metallica (@metallica)16 Сен 2019 в 11:03 PDT

Музыканты группы Metallica пообещали встретиться со своими фанатами, как только позволит график и здоровье артистов. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены.

"Еще раз, мы опустошены тем, что причинили неудобства столь многим из вас, особенно самым преданным поклонникам, которые путешествуют на большие расстояния лишь для того, чтобы посетить наши шоу", - говорится в заявлении участников группы.