В Москве задержали актрису сериала «Счастливы вместе» с запрещенными веществами в нижнем белье

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28 сентября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В Москве сотрудники полиции задержали актрису сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, у которой в нижнем белье оказалось запрещенное вещество. По информации Telegram-канала «112», сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватное поведение автоледи и остановили автомобиль актрисы.

На вопрос инспекторов о том, есть ли что-то запрещенное с собой, Бочкарева ответила: «Да, кокаин в трусах». В присутствии понятых женщина вытащила из трусов сверток. По данным канала, у Бочкаревой оказалось 0,69 грамма кокаина. Вещество отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Квартиру артистки обыскали, но ничего запрещенного не нашли. Артистка отпущена под подписку о невыезде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Квартиру артистки обыскали, но ничего запрещенного не нашли.

Сама Наталья Бочкарева отрицает, что была задержана с наркотиками в Москве.

«Я нахожусь дома с детьми. Сегодня суббота. Это все хайп. Мне даже интересно, кто придумал такую историю», - заявила она по телефону в интервью РЕН-ТВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)9 Сен 2019 в 12:38 PDT