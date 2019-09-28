Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

В Москве задержали актрису сериала «Счастливы вместе» с запрещенными веществами в нижнем белье

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В Москве сотрудники полиции задержали актрису сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, у которой в нижнем белье оказалось запрещенное вещество. По информации Telegram-канала «112», сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватное поведение автоледи и остановили автомобиль актрисы.

На вопрос инспекторов о том, есть ли что-то запрещенное с собой, Бочкарева ответила: «Да, кокаин в трусах». В присутствии понятых женщина вытащила из трусов сверток. По данным канала, у Бочкаревой оказалось 0,69 грамма кокаина. Вещество отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Квартиру артистки обыскали, но ничего запрещенного не нашли. Артистка отпущена под подписку о невыезде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Квартиру артистки обыскали, но ничего запрещенного не нашли.
Сама Наталья Бочкарева отрицает, что была задержана с наркотиками в Москве.

«Я нахожусь дома с детьми. Сегодня суббота. Это все хайп. Мне даже интересно, кто придумал такую историю», - заявила она по телефону в интервью РЕН-ТВ.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)9 Сен 2019 в 12:38 PDT

ИЧ

//картина дня

Сенатор Константин Косачев прокомментировал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера. "Волкер провалил свою миссию, так как действовал в интересах…

Общество

«Сотрудники тоже не безгрешны». Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбление полицейских

«Сотрудники тоже не безгрешны». Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбление полицейских

Наталья Поклонская раскритиковала предложение МВД наказывать за оскорбления полицейских в соцсетях и переписке в мессенджерах. По её мнению, полицейские сами нарушают закон и провоцируют оскорбления

Российский лидер Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Жаку Шираку.

Российский лидер Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Китай, страна-лидер по количеству камер видеонаблюдения, недавно начал устанавливать камеры даже на мусорных баках, чтобы фиксировать нарушителей, которые неправильно…

//новости ан

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва опровергает информацию о что её задержали с наркотиками. «Это ложь, это враньё. Я нахожусь дома с детьми. Я сама хочу…

В Москве сотрудники полиции задержали актрису сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, у которой в нижнем белье оказалось запрещенное вещество. Бочкарева ответила…

//новости ан

Режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера из бригады скорой помощи, прибывшей по вызову для оказания медицинской помощи 85-летнему артисту…

Первый канал уже и промо-ролик выпустил с Ксенией Собчак в ванной, и вся общественность уже обсудила, впишется ли новая телеведущая в формат программы федерального…

//новости ан

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Президент РФ Владимир Путин…

//новости ан

Семья из Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвала свою новорожденную дочь Россией. В ближайшее время родители отправятся за свидетельством о рождении и ребенок будет…

В МЧС, опасаясь массовых бунтов курильщиков, разрешили россиянам курить на балконах."Если курение не создаёт опасности, оно не запрещено", а ведомство просто формировало…

//новости ан

В Стерлитамаке школьники жестоко убили собаку и ее 10 двухнедельных щенков. История стала достоянием общественности после того, как учащиеся школы № 8 опубликовали…

Дарья Клюкина, ставшая женой скромного менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова с нескромным банковским счётом, рассказала романтическую историю, как встретила своего…

//новости ан

//новости ан

Балерина Волочкова по глупости «похоронила» болеющую раком актрису Анастасию Заворотнюк. Она написала странный пост, после которого и подписчики и многие таблоиды решили…

Мисс Москва 2015 года из Таганрога Оксана Воеводина в интервью журналистам рассказала, что до сих пор не понимает, почему с ней развелся ее муж – экс-король король…

Депутаты перепроверили данные Росстата о рекордном росте экономики в России. Глава комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров сказал, что "получаются совсем…

//новости ан

В Якутии сотрудники госавтоинспекции задержали водителя автобуса, который перевозил школьников. Во время поездки мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.