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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Известный театральный режиссёр напал на врача скорой помощи с ножом. "Померили давление, называется"

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Только что известный театральный режиссёр и педагог, профессор Российского института театрального искусства Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, когда тот попытался измерить давление. Народный артист неожиданно достал нож и ударил им медика.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, а режиссер, вероятнее всего, ближайшее время проведёт в компании психиатров, пишет telegram-канал 112.

А вот и подробности. Леонид Хейфец хотел выбежать на улицу, жена пыталась его остановить. В этот момент к дому подъехала скорая помощь, в подъезде режиссёр напал на фельдшера.  41-летняя Елена Кочеткова госпитализирована в больницу. У неё колотая рана правого бедра.

БИ

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