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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Сейчас можно только молиться о ее душе", Волочкова "похоронила" Анастасию Заворотнюк в соцсети

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Балерина Волочкова по глупости «похоронила» болеющую раком актрису Анастасию Заворотнюк. Она написала странный пост, после которого и подписчики и многие таблоиды решили, что случилось самое плохое.

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«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться…Без слов...», - сообщила бывшая прима и поставила много-много скорбных смайликов. Общественность тут же взбудоражилась и стала гадать – а жива ли прекрасная няня? Поскольку информации от самой семьи Заворотнюк крайне мало, фейки и слухи рождаются как грибы после дождя.

«Мы не понимаем, Волочкова знает то, что ещё не сообщили широкому кругу? Или она просто неправильно выражает мысли? Анастасия Заворотнюк жива или нет?», - задал вопрос tekegtam-канал «Только никому». Но оказалось, что Волочкова все же ляпнула глупость, и текст поста через несколько часов все же исправила. И молится балерина теперь не о душе Заворотнюк, а о «ее выздоровлении».

«Почему молиться о душе? По пьяни на патетику тянет?», «Лишь бы что-то ляпнуть и поучаствовать в общем хайпе», «Кончайте с Джигурдой на запрещенке сидеть. А то о вашей душе придется молиться скоро», - пишут комментарии Волочковой подписчики. Вот так вот "ложечки нашлись, а осадочек-то остался".

 

БИ

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