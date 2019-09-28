Эксперт заявила, что Цой не мог уснуть за рулём

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28 сентября 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Судебный эксперт Наталья Потлачук предположила, что в деле о гибели Виктора Цоя допущена ошибка. По её словам, авария, в которой погиб музыкант, случилась не из-за того, что он уснул за рулём.

Согласно официальной версии, Цой погиб в результате столкновения с автобусом 15 августа 1990 года. Потлачук проанализировала траекторию движения автомобиля музыканта и пришла к выводу, что с уснувшим водителем двигался бы в другом направлении, передаёт СтарХит.

«Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии — нет», - считает судебный эксперт.